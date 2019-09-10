За неделю в мире появилось девять десятков очагов особо опасных болезней

Российских туристов и предпринимателей предупредили о новых очагах особо опасных заболеваний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, с 31 августа по 6 сентября страны сообщили во Всемирную организацию охраны здоровья животных (МЭБ) о 89 очагах особо опасных болезней.

Новые очаги африканской чумы свиней отмечены на территории Болгарии (10 очагов), Венгрии (52 очага), Латвии (11), Молдавии (3), Сербии (1), Словакии (2) и Украине (1 очаг), а также во Вьетнаме (1) и Гонконге (1 очаг).

На территории Непала выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц, а в ранее благополучной Республике Чили – очаг низкопатогенного гриппа птиц. Болезнь Ньюкасла зарегистрирована в США (1 очаг).

Кроме вышеперечисленных заболеваний, за прошедший период в МЭБ сообщено об очаге болезни Гамборо в Новой Зеландии (1 очаг); об одном очаге геморрагической болезни кроликов в США. В Армении зарегистрированы сибирская язва (1 очаг) и лейшманиоз (1 очаг).

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире среди животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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