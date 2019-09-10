В молоке южноуральской компании нашли кишечную палочку

В продукции одного из молочных производителей Челябинской области обнаружили патогенные микроорганизмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ведомство с 3 августа по 7 сентября провело проверку ООО «Центр защиты прав», которое в селе Нижняя Санарка Троицкого района занимается переработкой сырого молока коров и производством молочной продукции в ассортименте. Были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

Предприятие закупает молоко у единственного предприятия поставщика – СХПК «Беловский» (Чесменский район, пос. Беловка) и производит из него несколько видов задекларированной молочной продукции с маркировкой ООО «ЦЗП»: молоко питьевое – пастеризованное с м.д.ж. 1,5%; 2,5%; 3,2%; 3,5% и цельное с м.д.ж. от 3,4% до 4,5%, кефир с м.д.ж. 0,05% 1,5%; 2,5%; 3,2%; 3,5%, сметану с м.д.ж. от 10,0% до 40,0%, йогурт с м.д.ж. от 0,05% до 3,5%. Вся продукция имеет декларации о соответствии.

Во время проверки был произведен отбор проб (образцов) поднадзорной Россельхознадзору продукции животного происхождения на подтверждение качества и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении с оформлением актов отбора проб в ФГИС Россельхознадзора «Меркурий».

По результатам проведенных ФГБУ «Челябинская МВЛ» исследований, в отобранных образцах проб молоко пастеризованное м.д.ж. 2,5% и сметана м.д.ж. 15% нормируемых показателей опасности пищевой молочной продукции в рамках проведенных испытаний/исследований не установлено.

В тоже время в образцах проб молочной продукции «Молоко пастеризованное м.д.ж. 3,2% ТМ Санарское» (объем партии 600 кг) и Кефир м.д.ж. 2,5% ТМ Санарский (объем партии 600 кг), выпущенной 13 августа, обнаружены патогенные микроорганизмы бактерии группы кишечной палочки БГКП.

Кроме того, молокоперерабатывающее предприятие, принимая поступающее молоко, не соблюдает периодичность проведения лабораторных исследований контроля качества поступающего молочного сырья на показатели: белка, редуктазной пробы (определение бакобсеменённости), пробы на ингибирующие вещества, на определение соматических клеток, кипячение, наличие соды.

При проверке проверяющим не представили документов, подтверждающих выполнение программы производственного контроля предприятия, и разработанных и внедренных документов, поддерживающих процедуры, основанных на принципах ХАССП.

В связи с выявленными нарушениями ветеринарного законодательства и технических регламентов выпуска продукции управлением возбуждено административное производство. Рассмотрение административных дел назначено на 12 сентября. В отношении юридического лица, в связи с тем, что оно относится к микропредприятиям, будет вынесено предупреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.19

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