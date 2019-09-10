Челябинцы, до смерти забившие собутыльников, получили 30 лет на двоих

Двух челябинцев, убивших знакомых в пьяной драке, приговорили к длительным срокам заключения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд вынес приговор в отношении двух жителей Челябинска 1964 и 1981 годов рождения. Они признаны виновными в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в ночь на 4 января 2018 года в одном из домов на проспекте Победы в Челябинске компания из четырех человек распивала спиртные напитки. Во время вечеринки между мужчинами вспыхнула ссора. В результате двое из собутыльников решили убить своих оппонентов и расправились сначала с одним, потом с другим. При этом использовали, видимо, всё, что попадалось под руку: сковороду, разделочную доску, молоток и стул.

Приговором суда одному из обвиняемых с учетом ранее имеющейся судимости за убийство и виновности в смерти обоих лиц назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также судом с него взыскано в счет возмещения морального вреда 2 млн рублей в пользу потерпевших.

Его подельнику за участие в убийстве одного потерпевшего назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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