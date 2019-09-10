По фактам нарушений на выборах в Челябинске возбудили два уголовных дела

В Челябинске возбудили уголовные дела по факту подкупа избирателей в Единый день голосования.

Как уже сообщал «Новый День», в ходе выборов в собрания депутатов районов Челябинска наблюдатели несколько раз сообщали о фактах подкупа избирателей.

В частности, в Курчатовском районе недалеко от избирательного участка заметили мужчину, предлагавшего горожанам за 1 тысячу рублей проголосовать за «нужного» кандидата. При этом, по некоторым данным, сам предлагавший деньги мужчина ранее был членом избирательного штаба кандидата, отстраненного от предвыборной гонки политика.

Кроме того, участники выборов в Ленинском районе заявили о попытке «обменять» голоса в поддержку кандидата за бутылку водки.

По информации собственного источника агентства в силовых структурах, по этим фактам возбуждены уголовные дела. В пресс-службе УМВД по Челябинску от комментариев по этому поводу отказались.

Напомним, 8 сентября наблюдатели сообщали и о других нарушениях, связанных с подкупом избирателей. Так, в Центральном районе Челябинска неизвестные предлагали за «правильное» голосование 300 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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