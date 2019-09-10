«Нетрудовое воспитание»: жительница Троицка отправила шестилетнюю внучку на паперть

Жительница Троицка осуждена за вовлечение малолетней внучки в попрошайничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал 57-летнюю местную жительницу виновной в вовлечении несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством.

Женщина, воспользовавшись доверием своей шестилетней внучки, убедила девочку вместе с ней выпрашивать деньги у горожан, предлагая взамен сладости. Каждый день с 1 по 4 июня нынешнего года утром взрослая родственница приводила ребенка к мечети, расположенной на территории города, где совместно с несовершеннолетней занималась попрошайничеством, «то есть вовлекла потерпевшую в совершение антиобщественного действия», уточнили в надзорном ведомстве.

В судебном заседании подсудимая признала себя виновной.

Судом ей назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства условно, с предоставлением испытательного срока на 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.19

Внешнеторговый кризис: Россия сокращает экспорт. / Зюганов попросил о встрече с Путиным: «Мы ему скажем, что реально происходит в стране». / «Осознайте ответственность»: спикер Госдумы призвал правительство РФ ускориться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»