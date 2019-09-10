В Челябинске из психбольницы сбежали два опасных пациента

В Челябинске ищут двух пациентов, сбежавших из психиатрической клиники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске второй день идут поиски двух пациентов психиатрической лечебницы. 18-летний юноша и 29-летний молодой человек самовольно покинули заведение утром 9 сентября. Врачи хватились их во время обхода.

При этом оба сбежавших ранее были судимы за имущественные преступления. В полиции подтвердили, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Оба находились на принудительном лечении, но это не связано с их уголовными деяниями. Руководство больницы подчеркивает: сбежавшие – не убийцы и не насильники. Хотя и признают, что определенную опасность эти пациенты представляют.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.19

«Это позор!» Жириновский сделал в Госдуме несколько громких заявлений. / «Нетрудовое воспитание»: жительница Троицка отправила шестилетнюю внучку на паперть. / Внешнеторговый кризис: Россия сокращает экспорт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»