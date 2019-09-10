Челябинец ограбил детей на второй неделе после выхода из колонии

Житель Челябинска осужден за нападения на несовершеннолетних с целью хищения имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал 29-летнего ранее судимого местного жителя виновным в грабеже и разбое.

Установлено, что челябинец, освободившись 7 марта нынешнего года из мест лишения свободы, днем 19 марта, находясь в алкогольном опьянении, подошел к 10-летней девочке, сидевшей на лавочке остановочного комплекса по улице Молодогвардейцев, и выхватил из ее рук сотовый телефон стоимостью 6 тысяч рублей. С похищенным с места преступления скрылся.

Через три дома он напал на идущего в школу 15-летнего подростка, несколько раз ударил кулаками по голове, сбил с ног и забрал у парня сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

«Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме путем возврата похищенного имущества. Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.19

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