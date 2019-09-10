российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 сентября 2019, 16:23 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Челябинец ограбил детей на второй неделе после выхода из колонии

Житель Челябинска осужден за нападения на несовершеннолетних с целью хищения имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал 29-летнего ранее судимого местного жителя виновным в грабеже и разбое.

Установлено, что челябинец, освободившись 7 марта нынешнего года из мест лишения свободы, днем 19 марта, находясь в алкогольном опьянении, подошел к 10-летней девочке, сидевшей на лавочке остановочного комплекса по улице Молодогвардейцев, и выхватил из ее рук сотовый телефон стоимостью 6 тысяч рублей. С похищенным с места преступления скрылся.

Через три дома он напал на идущего в школу 15-летнего подростка, несколько раз ударил кулаками по голове, сбил с ног и забрал у парня сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

«Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме путем возврата похищенного имущества. Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.19

Задним числом: Госдума утвердила создание комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ. / В Челябинске из психбольницы сбежали два опасных пациента. / «Это позор!» Жириновский сделал в Госдуме несколько громких заявлений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,