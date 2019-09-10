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Вторник, 10 сентября 2019, 17:11 мск

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Директор кыштымской школы прикарманил десятки тысяч рублей

Директор одной из школ Кыштыма два года незаконно начислял себе премию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кыштыма утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора школы, обвиняемого в растрате и мошенничестве, совершенных с использованием своего служебного положения, а также превышении должностных полномочий.

По версии следствия мужчина в период с февраля 2017 по декабрь 2018 года, заведомо зная, что выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются на основании приказа начальника управления по делам образования администрации Кыштыма, в том числе за выполнение функций педагогического работника, издавал приказы о премировании педагогического состава, незаконно включая в них себя как директора.

В результате преступных действий ему была незаконно начислена и выплачена премия на общую сумму свыше 76 тысяч рублей.

Кроме того, ушлый директор издал приказ о выплате денежной премии учителю начальных классов, находящейся у него в служебном подчинении, после чего потребовал передать ему денежные средства с формулировкой «на нужды школы».

Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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