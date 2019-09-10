В Челябинске приступили к формированию городской Думы

Новоизбранные челябинские депутаты приступают к формированию городской Думы. Работа начнется с 11 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидно, что большинство мест получит «Единая Росси» – «перебить» ее решения не смогут ни в одной райсовете.

Наименьшее представительство у партии власти будет в Советском районе – 15 мандатов. В этом же районе больше всего самовыдвиженцев – 6. Еще 2 мандата получили коммунисты, по одному – «Справедливая Россия» и ЛДПР. При этом нужно учесть что Паутов и Рыльский, избиравшиеся как самовыдвиженцы, являются членами «Единой России». Но и без них у ЕР в Советском районе «контрольный пакет».

Самое многочисленное представительство единороссов в Тракторозаводском районе – 24 мандата из 25. Еще один достался самовыдвиженцу.

В целом, райсоветах будут заседать 133 единоросса, 8 представителей «Справедливой России», 2 либеральных демократа, 5 коммунистов, по 1 представителю от «Яблока» и регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также 20 самовыдвиженцев, часть из которых тоже является членами «Единой России».

Поэтому ждать сюрпризов при формировании Думы не стоит: большинство депутатов будут представлять партию власти, есть квоты у «Справедливой России» и КПРФ, но рассчитывать более чем на 1 – 2 мандата системной оппозиции, поддержавшей Алексея Текслера в выборной, гонке не стоит. Остальным тоже рассчитывать не на что.

Предполагается, что районные списки кандидатов в гордуму появятся 11 сентября, после чего начнется официальный процесс согласования. Сейчас все кандидатуры обсуждаются кулуарно.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 10.09.19

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