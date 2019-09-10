НМУ в Челябинске теперь объявляют при любом ветре

В Челябинской области продлили режим НМУ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, продлятся до 19 часов 11 сентября на территории городов Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, Коркино, Сатка, Аша.
Отметим, что в Челябинске дует западный ветер, а завтра он сменится на северо-западный – это те немногие направления, при которых ранее в городе не наблюдалось смога. А теперь вот будет наблюдается: горожане жалуются на неприятный запах. Грядущей ночью скорость ветра будет стремится к нулю. Поэтому окна лучше не открывать.
Завтра днем ветер может усилиться до 9 метров в секунду, но синоптики отмечают: НМУ продержатся в областном центре минимум до 19 часов среды.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 10.09.19
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