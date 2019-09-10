НМУ в Челябинске теперь объявляют при любом ветре

В Челябинской области продлили режим НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, продлятся до 19 часов 11 сентября на территории городов Челябинск, Магнитогорск, Карабаш, Коркино, Сатка, Аша.

Отметим, что в Челябинске дует западный ветер, а завтра он сменится на северо-западный – это те немногие направления, при которых ранее в городе не наблюдалось смога. А теперь вот будет наблюдается: горожане жалуются на неприятный запах. Грядущей ночью скорость ветра будет стремится к нулю. Поэтому окна лучше не открывать.

Завтра днем ветер может усилиться до 9 метров в секунду, но синоптики отмечают: НМУ продержатся в областном центре минимум до 19 часов среды.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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