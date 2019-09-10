В деле экс-кандидата в губернаторы Челябинской области свидетель не узнал собственные показания

В деле предпринимателя и политика Алексея Севастьянова представители потерпевшей стороны начали отказываться от показаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска сегодня, 10 сентября, продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-уполномоченного по правам человека в Челябинской области, экс-кандидата в губернаторы Алексея Севастьянова.

Напомним, политик обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия Севастьянов подал в министерство сельского хозяйства области заявку на получение гранта на 3 миллиона рублей для создания фермерского хозяйства. Однако, в действительности, фермерством он заниматься не собирался, а деньги хотел присвоить, настаивает обвинение.

В свою очередь, предприниматель указывает на то, что грант он так и не получил (минсельхоз отказал), но организацией фермерского хозяйства продолжал заниматься.

Сегодня в рассмотрении дела произошел неожиданный поворот: юрист министерства сельского хозяйства отказался от части данных ранее письменных показаний. По словам чиновника, он подписал бумаги, не глядя, и не готов подтвердить некоторые содержащиеся в них факты. При этом часть информации, содержащейся в протоколе его опроса, он предоставить следователю не мог, так как просто не владеет ею, настаивает министерский служащий.

В итоге, суд решил заслушать еще одного представителя министерства, показания которого представлены в деле также в письменном виде. Его пригласили на судебное заседание, назначенное на 2 октября.

Интересно, что столь кардинальная смена судебного «сценария» произошла после демарша г-на Севастьянова в Единый день голосования, когда он отозвал с избирательных участков почти две сотни своих представителей с правом совещательного голоса, обвинив в двурушничестве и лжи (кстати, сейчас пост об отзыве, размещенный им на личной странице в Facebook, недоступен для просмотра).

Челябинск, Виктор Елисеев

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