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Среда, 11 сентября 2019, 09:27 мск

Новости Челябинск

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Бабье лето! На Урал возвращается тепло

На Южный Урал возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня столбики термометров в отдельных районах Челябинской области поднимутся до +22 градусов. В Челябинске потеплеет до +20.

К концу недели воздух прогреется до +23 – +24. Существенных осадков не ожидается. Из-за большой разницы между дневными и ночными температурами возможны туманы.

Согласно прогнозу синоптиков тепло продержится в регионе до понедельника, а с 17 сентября начнется отступать. Конец следующей недели обещает быть по-осеннему прохладным и дождливым. Второй волны бабьего лета пока не предвидится.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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