Челябинец, разбивший элитную иномарку олигарха, заявил о банкротстве

В Челябинске суд рассматривает дело о банкротстве рабочего, врезавшегося в «Роллс-Ройс» Александра Аристова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление о признании своей финансовой несостоятельности подал сам челябинец, отчаявшись выплатить почти 3,5 миллиона рублей, выставленный ему в качестве возмещения юристами одиозного бизнесмена.

Напомним, в феврале 2016 года в Челябинске на пересечении улиц Доватора и Воровского водитель автомобиля ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и врезался в иномарку, на пассажирском сиденье которой сидел совладелец ЧЭМК и агрохолдинга «Ариант» Александр Аристов. Сразу после аварии бизнесмен заявил, что не будет предъявлять претензий виновнику ДТП – простому рабочему одного из челябинских предприятий.

Однако несколько месяцев спустя иск с требованием возместить затраты на ремонт автомобиля подали юристы ЧЭМК, на балансе которого официально находилась иномарка. Владельцы подчитали, что стоимость ремонта с учетом износа составляет около 3,8 миллионов рублей. 400 тысяч рублей выплатила страховая компания в пределах лимита ответственности страховщика.

В июне 2016 года Ленинский районный суд удовлетворил требования ЧЭМК, постановив взыскать с виновника аварии почти 3 миллиона 400 тысяч рублей. В декабре Челябинский областной суд снизил сумму компенсации на 400 тысяч рублей – после того, как экспертиза установила, что стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля составляет не 3,8 миллиона, а 3 миллиона 422 тысяч 525 рублей.

Однако и эта сумма оказалась непосильна для горожанина, и он подал в арбитражный суд заявлении о признании себя банкротом. Согласно материалам дела, сумма исковых требований превышает 2 миллиона 726 тысяч рублей.

Следующее судебное заседание назначено на 19 сентября. В этот день должен решиться вопрос о назначении арбитражного управляющего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.09.19

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