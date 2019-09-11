Уральские металлурги подружились с одним из лидеров программной роботизации

ММК продолжает роботизацию бизнес-процессов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках проекта по роботизации бизнес-процессов, реализуемого на Магнитогорском металлургическом комбинате, ООО «ММК-Информсервис» заключило генеральное соглашение о партнерстве с компанией UiPath, мировым лидером среди производителей платформ программной роботизации RPA.

Партнерство позволит повысить эффективность масштабного проекта по роботизации бизнес-процессов на ММК за счет снижения стоимости используемого программного обеспечения, а также перенять опыт и знания в области применения технологии RPA другими компаниями-партнерами UiPath, среди которых Deloitte, Oracle, Microsoft, IBM и другие.

Для координации деятельности по внедрению технологии программной роботизации в июле 2018 года в ООО «ММК-Информсервис» (организация Группы ПАО «ММК») был создан Центр компетенций RPA и инноваций. В настоящее время десятки программных роботов уже успешно функционируют в Группе ММК. По словам директора ООО «ММК-Информсервис» Вадима Феоктистова, мировой опыт роботизации с применением технологии RPA показывает высокую эффективность этого инструмента на пути цифровой трансформации бизнеса – процесса, лежащего в основе реализации комплексной стратегической инициативы ММК «Индустрия 4.0».

UiPath – признанный лидер среди компаний-поставщиков решений программной роботизации RPA. Разработкой платформы RPA в компании заняты 2,5 тысячи сотрудников в 53 офисах в 20 странах, в том числе России, США, Индии, Китае, Японии, Германии, Франции и Британии.

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