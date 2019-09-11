В День памяти жертв политических репрессий в Челябинске запустят спецрейс

В Челябинске к мемориалу «Золотая гора» запустят автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 13 сентября в связи с проведением митинга-реквиема, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий, администрацией города будет организовано движение автобуса от поста ГАИ на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса «Золотая гора» по маршруту «туда-обратно».

Время работы транспорта с 11:00 до 15:00 часов.

Память жертв политических репрессий почтят члены Челябинской городской общественной организации защиты прав реабилитированных, Челябинской областной общественной организации реабилитированных граждан и лиц, пострадавших от политических репрессий «За справедливость», жители города, имеющие категорию «реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий», школьники и студенты учебных заведений города.

Кроме того, ожидается приезд гостей из других городов Челябинской и соседних областей. Всего в мероприятии примут участие около 300 человек. Начало в 13:00 часов.

9 сентября 1989 года на «Золотой горе» торжественно захоронили останки людей, расстрелянных в годы массовых репрессий, которые обнаружены в расположенных поблизости шахтах. В траурном митинге и церемонии открытия монумента на «Золотой горе» принимал участие академик Андрей Сахаров.

Ежегодно в начале сентября в память об этом событии на мемориальном комплексе «Золотая гора» мэрия Челябинска проводит митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.

В настоящее время численность граждан, проживающих в городе Челябинске, категории «реабилитированные» составляет 5 838 человек, категории «лица, признанные пострадавшими от политических репрессий» – 32 человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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