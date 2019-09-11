Челябинских педагогов наказали за допуск детей к сайтам о черной магии

Директоров челябинских школ наказали за нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска провело проверку исполнения образовательными организациями законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Проверка показала, что учебных заведениях не в полной мере обеспечена защита детей от указанной информации при организации доступа обучающихся к сети «Интернет». «Установлено, что в кабинетах информатики имеется доступ к использованию интернет-ресурсов, содержащих сведения о наркотиках, некромантии, а также к информации, отрицающей семейные ценности и материалам, занесенным в федеральный список экстремистских материалов», – констатировали в прокуратуре.

По результатам проверки руководители трех образовательных организаций привлечены к административной ответственности. Кроме этого, руководители школ предостережены о недопустимости нарушения закона.

В адрес руководителей четырех школ внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которых, 9 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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