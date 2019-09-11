Первокурсникам нового факультета ЧелГУ предложили забрать деньги

В ЧелГУ вновь заговорили о расформировании факультета фундаментальной медицины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговоры о расформировании появившегося год назад факультета фундаментальной медицины возобновились после сегодняшней встречи проректора по учебной работе Челябинского госуниверситета Владимира Федорова с первокурсниками направления биофизики.

Напомним, факультет фундаментальной медицины был создан в 2018 году во время ректорства Дианы Циринг при содействии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Планировалось, что именно для этой сферы он будет готовить специалистов. Но уже во время предвыборных баталий Сергей Таскаев (ныне исполняющий обязанности ректора) сомневался в целесообразности затеи, так как ЧелГУ не имел опыта подготовки медиков.

Позднее, казалось, нового руководителя вуза удалось переубедить, тем более что к подготовке студентов планировалось подключить не только федеральный ядерный центр, но и медицинский университет.

Однако, сегодняшняя встреча руководства с первокурсниками вновь заставила говорить о намерении ректората прикрыть факультет. Причем столь жесткое решение связывают, в том числе, с ожесточенной борьбой проигравшей выборы Дианы Циринг против утверждения в качестве ректора победителя выборов.

Однако, в самом вузе настаивают: сейчас никакой речи о закрытии факультета фундаментальной медицины и его направлений не идет. Сегодняшнее же предложение вызвано тем, что направление «биохимия» выбрали слишком мало абитуриентов. «У нас есть лицензии, их у нас не отзывают. На собрании с первокурсниками направления «Медицинская биофизика» мы сообщили студентам, что их группа не укомплектована: набрали только четыре человека. В таком количестве мы не можем вести образовательную деятельность» – комментирует ситуацию врио ректора Сергей Таскаев.

По словам руководителя вуза, первокурсникам предложено несколько вариантов. Они могут подождать набора 2020-2021 года, когда вуз снова попробует сформировать группу. Либо биофизики могут перевестись на иные направления подготовки, например, на физический факультет (совпадающий набор ЕГЭ это позволяет), там получить базовые знания в области физики, а затем учиться в магистратуре по программе «Медицинская физика». «Это направление в ЧелГУ открыто уже несколько лет, его выпускники успешно трудоустраиваются в медицинские учреждения, где обслуживают сложные аппараты. Если предложенные траектории не устроят – вернем деньги», – говорит врио ректора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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