Готовьтесь к пробкам: в центре Челябинска ограничат движение

Движение по одной из самых проблемных магистралей Челябинска ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 11 сентября, в связи с устранением повреждения на тепломагистрали, расположенной под проезжей частью, будет ограничено движение транспорта по улице Доватора напротив жилого дома №24 до устранения.

Работы на данном участке проводит ООО СК «Геострой», на которое возложена ответственность за сроки и безопасное производство работ. Силами организации будет также восстановлено нарушенное благоустройство.

«Дорожное покрытие по окончании работ будет восстановлено подрядчиком за наш счет в полном объеме, тем же щебеночно-мастичным асфальтобетоном, который там был уложен», – отмечает технический директор АО «УСТЭК-Челябинск» Виктор Крылов.

Организация движения транспорта на указанном участке дороги, на период проведения работ, будет происходить согласно схеме, согласованной с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения УМВД России по городу Челябинску.

«Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанный участок во избежание пробок, – обратились к челябинцам представители мэрии. – Рекомендуем жителям и гостям мегаполиса соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание уделить детям».

Челябинск, Виктор Елисеев

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