Минус один: экс-спикер Челябинской городской Думы в новый состав не войдет

Станислав Мошаров не войдет в новый состав Челябинской городской Думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер пытался до последнего сохранить за собой статус второго человека во властной вертикали, несмотря на давно появившиеся слухи о том, что следующим председателем городской думы станет не он. Разговоры о смене спикера появились еще на закате губернаторства Бориса Дубровского. В кулуарах говорили, что магнитогорская команда не видит Мошарова руководителем представительного органа Челябинска.

Со сменой главы региона политик активизировал свои усилия с целью вернуть прежнее влияние. Однако их хватило лишь на зачистку его «родного» избирательного округа. Но заручиться поддержкой значительного числа избирателей Станислав Мошаров не смог. В итоге за него проголосовали лишь 845 человек (13% от числа избирателей в округе). Это один из самых низких показателей в городе.

К тому же, в Ленинском районе «ЕР» показала худший результат на выборах, уступив конкурентам сразу 7 мандатов.

С таким бэкграундом Станиславу Мошарову трудно было рассчитывать на победу в борьбе за кресло спикера городской Думы.

Но официальная версия: депутат взял самоотвод в ходе сегодняшнего заседания районного политсовета «Единой России» и сосредоточится на работе в районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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