В Челябинске вновь задержали авиарейс в Анталью

Больше пяти часов пассажиры рейса «Челябинск – Анталья» прождали вылета в аэропорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе международного аэропорта «Челябинск», на 5 часов 24 минуты задержался вылет в Анталию борта «Red Wings». Причина – поздний прилет из Турции из-за технической неисправности.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из Челябинска сегодня в 1:40, но реальное время вылета – 7:14.

Отметим, что это далеко не первый неприятный инцидент с рейсом «Челябинск – Анталья». Так, 3 сентября этот же авиарейс компании «Red Wings» покинул столицу Южного Урала с опозданием на восемь с половиной часов. Причиной также стала техническая неисправность. А потом этот же самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре: стало плохо одному из пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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