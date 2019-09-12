В Челябинске библиотекари нашли в книге гербарий старше 100 лет

Челябинские библиотекари нашли цветы, пролежавшие в книге больше 100 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной универсальной научной библиотеке, реставраторы старинных книг Публичной библиотеки получили привет из прошлого – старинную иглу и гербарий, спрятанные в уникальных изданиях. Возраст этих артефактов – более 100 лет.

Необычный сюрприз из XIX века обнаружили специалисты Челябинской областной универсальной научной библиотеки – при работе с книжным раритетом 1831 года реставраторы нашли иглу прошлого века, крепко застрявшую в корешке.

«При микроскопическом изучении ушка мы выяснили, что оно было обломлено переплетчиком XIX века. То, что работник решил оставить иглу, не столь удивительно – в то время книгопечатанье набрало колоссальные обороты: ежегодно выпускалось очень много книг. Вероятно, обломив у иглы ушко, переплетчик решил не доставать ее, а просто склеить книгу как есть, чтобы не тратить время», – рассказала сотрудник Регионального центра консервации библиотечных фондов ЧОУНБ Татьяна Шапкина.

Работая с «Историей России» Николая Карамзина 1834 года издания, реставраторы Публичной библиотеки наткнулись на застывшие во времени и спрятанные между страницами нежные луговые цветы.

Их появление объясняется просто – достаточно проследить путь книги. На титульном листе «Истории России» поставлены две печати: «Троицкая женская прогимназия» и «Троицкая центральная библиотека читальня». В инвентарной книге Челябинской областной универсальной научной библиотеки дата поступления – 1940 год. Троицкая женская гимназия была основана в 1861 году и закрыта после революции, а в годы войны в бывшем учебном корпусе располагался эвакогоспиталь. Книги гимназии были переданы «читальне» и позже отправлены в Челябинск.

«Предполагаем, что цветы в книге Карамзина появились благодаря одной из учениц Троицкой женской гимназии, романтичной натуре, пожелавшей сохранить краски жаркого лета среди страниц и любоваться ими в холодные зимние вечера», – отметила Татьяна Шапкина.

То, что цветы обнаружили только сейчас, тоже можно легко объяснить – в 40-е годы книги привозили в библиотеку в огромном количестве и сразу распределяли в хранилища, подробно не просматривая. Скорее всего, и читатели библиотеки также не брали в руки это редкое издание.

К сожалению, ни иглу, ни гербарий оставить в книге нельзя – железо и растения окисляют бумагу и портят старинные книги. Артефакты будут сохранены в специальном футляре и отдельном бескислотном конверте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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