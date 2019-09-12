Южноуральцев предупредили об угрозе свиного гриппа

Жителям Челябинской области грозят четыре штамма гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в регионе ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая.

За 36 неделю 2019 года (с 2 по 8 сентября) зарегистрировано 11409 случаев ОРВИ, показатель составил 34,6 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 12%. Уровень заболеваемости ниже порога на 30%.

Рост заболеваемости традиционно связан с формированием коллективов после каникул и периода отпусков и обусловлен преимущественной циркуляцией вирусов парагриппа, рино- и аденовирусной инфекции, вирус гриппа не выявляется.

С эпидемией гриппа всегда сопряжен и сезонный рост заболеваемости пневмониями. Следует отметить, что против таких возбудителей пневмонии как пневмококк и гемофильная палочка есть прививки, и предупредить возникновение данного заболевания позволяет вакцинация.

Прививочная кампания по гриппу в Челябинской области стартовала. По состоянию на 6 сентября в Челябинской области привито свыше 65 тысяч жителей.

С учетом прогнозов Всемирной организации здравоохранения, вакцины, которые будут в этом году использоваться для иммунизации, имеют частично обновленный состав. В вакцины сезона 2019-2020 годов включены штаммы: A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017 (H3N2), B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87); в четырех компонентные вакцины дополнительно – B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).

В 2019 году в области планируется привить не менее 50% от населения, в том числе за счет средств федерального бюджета 1647 тысяч жителей области. Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).

Челябинск, Виктор Елисеев

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