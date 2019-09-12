Экс-замминистра Челябинской области с подельницей обязали выплатить больше 30 миллионов рублей

Южноуральских коррупционеров обязали выплатить государству свыше 30 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советским районным судом Челябинска рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Тракторозаводского района к лицам, осужденным за коррупционные преступления.

Приговором суда установлено, что заместитель министра социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев при пособничестве предпринимателя Ирины Кем похитил из федерального бюджета 29 миллионов 372 тысяч рублей, выделенных для обеспечения инвалидов Челябинской области техническими средствами реабилитации, заключи государственные контракты по завышенным ценам с единственным поставщиком – предприятием Кем и подконтрольными ей предприятиями.

Кроме того, Бехтерев за совершение незаконных действий получил от Кем взятку в размере 3,6 миллиона рублей.

Апелляционным приговором Челябинского областного суда соучастники признаны виновными в совершении растраты и пособничестве в растрате в особо крупном размере, а также получении и даче взятки в особо крупном размере.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы причиненного ущерба в бюджет Российской Федерации.

Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с Бехтерева в пользу Российской Федерации денежных средств в сумме 3,6 миллиона рублей, полученных им в виде взятки.

Также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с Бехтерева и Кем солидарно в пользу министерства социальных отношений Челябинской области материального (имущественного) ущерба, причиненного коррупционным преступлением, в размере 29 миллионов 372 тысячи рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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