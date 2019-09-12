В Троицке определились с финалистами борьбы за кресло мэра

Комиссия определилась с финалистами конкурса на должность главы Троицка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в финальный этап конкурса на пост мэра Троицка вышли действующий градоначальник Александр Виноградов и исполняющий обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Вадим Герман.

Конкурс на должность мэра Троицка был объявлен в связи с истечением 14 сентября текущего года срока полномочий Александра Виноградова.

17 сентября собрание депутатов Троицкого городского округа решит, кто возглавит город на ближайшие пять лет.

Впрочем, большинство экспертов считают Вадима Германа техническим кандидатом. Так что уже сегодня можно сказать, что мэром Троицка почти наверняка останется Александр Виноградов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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