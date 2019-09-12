Водителя челябинской «скорой» осудили за наезд на пешехода

В Челябинске водитель автомобиля скорой медицинской помощи осужден за наезд на пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. Он признан виновным в неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что мужчина 16 января нынешнего года, являясь водителем МАУ «Челябмедтранс», на основании путевого листа управлял служебным автомобилем скорой медицинской помощи.

Выполняя неотложное служебное задание, водитель двигался с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по проезжей части проспекта Победы, где совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом соседние автомобили остановились уступить дорогу пешеходу.

В результате ДТП челябинка получила множественные переломы ребер, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил водителя «скорой» к ограничению свободы сроком 1 год. Отметим, что это максимальное наказание по данной части статьи уголовного кодекса (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.09.19

«Единая Россия» отклонила законопроект о повышении зарплат школьным учителям. / В Троицке определились с финалистами борьбы за кресло мэра. / Итоги выборов-2019: в России проявился запрос на «социальную ненависть» – недоверие к власти растет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»