В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали три человека

В Челябинске столкнулись маршрутное такси и две легковушки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 12 сентября, около 15:00 напротив дома №242 по улице Зудова в Тракторозаводском районе областного центра.
Водитель автомобиля ВАЗ-2107 по предварительным данным не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ, после чего продолжил движение и врезался в микроавтобус «Фиат Дукато», следовавший по маршруту №62).
В результате ДТП травмы получили три человека. 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107госпитализирован. Двум пассажирам маршрутки – женщине 63 лет и 14-летней девочке рекомендовано амбулаторное лечение.
По факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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