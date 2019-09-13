На трех улицах Челябинска в ближайшее время появятся выделенные полосы

ГИБДД предостерегла челябинских автомобилистов от езды по выделенным для общественного транспорта полосам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, в ближайшие дни в Челябинске появятся выделенные полосы для общественного транспорта.

Они будут оборудованы на участках улиц Северокрымская, Энгельса и Труда. Уже сегодня дорожные службы приступят к нанесению предварительной разметки.

«Выделение таких полос под общественный транспорт благоприятно отразится на его популяризации и доступности. Сократится количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, и как следствие пассажирские перевозки станут более безопасными. С выделенными полосами время поездки на общественном транспорте становится предсказуемым и короткими, что повышает его привлекательность. Выделенные полосы позволяют быстро перевезти большое количество горожан из одной точки города в другую, не отставая от расписания», – отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, организацию дорожного движение по данным полосам планируется контролировать с помощью комплексов фото-видеофиксации, что позволит эффективно осуществлять контроль в сфере пассажирских перевозок и бороться с нелегальными перевозчиками, считают в ГИБДД.

«Госавтоинспекция напоминает водителям, что за нарушение Правил дорожного движения в части, касающейся создания помех для общественного транспорта, а именно осуществления движения по выделенным полосам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей», – предупредили челябинских автомобилистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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