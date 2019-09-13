Замдиректора Ильменского заповедника оштрафовали за незаконную рубку деревьев

В Челябинской области замдиректора заповедника оштрафовали за незаконную вырубку деревьев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 13 сентября, Миасским городским судом вынесен приговор в отношении Светланы Филимоновой, она признана виновной в незаконной рубке лесных насаждений с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также нарушении режима заповедника, повлекшем причинение значительного ущерба.

«Уголовное дело рассмотрено в общем порядке принятия судебного решения, при оспаривании стороной защиты предъявленного обвинения, – рассказали в надзорном ведомстве. – Филимонова указывала, что имела все основания для вырубки деревьев на основании действующего законодательства, внутренних документов заповедника. Вырубка производилась в связи с расчисткой линии электропередачи от угрожающих ее повреждению деревьев, а также для замены опор данной линии». Однако, суд пришел к выводу о виновности женщины.

Установлено, что, являясь руководителем отдела государственной охраны, заместителем директора ФГБПУН «Ильменский государственный заповедник», используя свое служебное положение, она изготовила приказ о разрешении рубки деревьев вдоль линии электропередачи, который, используя сложившиеся доверительные отношения с директором учреждения, подписала у последнего.

Получив документ, в период с 19 июня по 6 июля 2018 года женщина поручила подчиненным, не подозревающим о ее преступных намерениях, срубить 59 берез, 38 сосен и 1 осину. Ущерб от действий лесорубов составил 5 миллионов 34 тысячи рублей.

Суд приговорил замдиректора заповедника к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года, со штрафом в размере 150 тысячи рублей.

Кроме того, удовлетворен иск прокурора города о возмещении причиненного преступлением ущерба в пользу Российской Федерации в лице управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области.

В целях обеспечения гражданского иска и наказания виде штрафа оставлен наложенный по ходатайству следственных органов арест на имущество женщины – автомобиль «Хёндэ Туксон» стоимостью 1 миллион 834 тысячи рублей и 1-комнатную квартиру в Миассе Челябинской области, стоимостью 1 миллион 240 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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