Дело депутата, «свалившего» мэра Миасса, ушло в суд

Предприниматель из Миасса предстанет перед судом за хищение бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя, депутата собрания депутатов Миасса Николая Рындина. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия в 2017 году бизнесмен, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана сотрудников министерства образования и науки Челябинской области и администрации Миасса, похитили 24 миллиона 100 тысяч рублей, продав в рамках муниципального контракта непригодное для использования по целевому назначению здание для детского сада.

Напомним, именно это уголовное дело легло в основу разработки мэра Миасса Геннадия Васькова, закончившейся отставкой чиновника и возбуждением уголовного дела уже в отношении него. Также в качестве обвиняемых проходили начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева и эксперт-оценщик Сергей Богатырев.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 14 миллионов 154 тысяч рублей, в том числе на гараж, земельный участок и жилой дом обвиняемого.

Предприниматель заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Миасский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.19

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