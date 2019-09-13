Челябинск вошел в десятку пилотных городов программы обновления общественного транспорта

Челябинск может принять участие в пилотной программе обновления городского транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», реализация программы обновления городского транспорта может обойтись в 2,1 триллиона рублей. На участие в ней претендуют 50 российских городов. До 2035 года для них необходимо приобрести 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысяч троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов.

Впрочем, пока правительство обсуждает пилотный проект с объемом финансирования в 340 миллиардов рублей. В нем могут принять участие 10 городов. Помимо Челябинска, в списке фигурируют Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Новосибирск и Казань. При этом одним из условий программы может стать привлечение частных инвесторов.

Из 340 миллиардов рублей 196 планируется направить на обновление подвижного состава (5,9 тысячи автобусов, 1,5 тысячи трамвайных вагонов, 1,3 тысячи троллейбусов). 112 миллиардов рублей пойдет на реконструкцию инфраструктуры.

Как пишет «КоммерсантЪ», 15% финансирования обеспечат частные инвестиции (106 млрд руб.), 25% – капитальный грант, 60% – заемные средства. «Среди необходимых для реализации проекта условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15-25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд руб. платы концедента ежегодно», – пишет издание. При этом из федерального бюджета на реализацию программы направят не более 3 тысяч рублей на жителя города, то есть не более 30% от общего объема финансирования.

Кстати, в некоторых пилотных городах размер средств, которые планируется пустить на покупку трамваев, в несколько раз превышает финансирование приобретения автобусов. Но Челябинск в их число не входит.

Среди условий реализации программы обновления: госрегулирование тарифов, создание крупных транспортных операторов и концессий для электрического транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.19

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