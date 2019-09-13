«День зелёнки»: в Челябинске атаковали офис «Единой России» и приёмную премьер-министра

Полиция ищет неизвестных, забросавших зелёнкой представительства «партии власти».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инциденты произошли сегодня, 13 сентября, в первой половине дня.

Сначала атаке подвергся офис регионального исполкома партии «Единая Россия»: неизвестные забросали пузырьками с зелёнкой входную группу помещения, расположенного в здании по улице Свободы.

Позднее неизвестные бросили несколько ёмкостей с лекарственным препаратом в двери общественной приёмной премьер-министра России и по совместительству лидера «партии власти» Дмитрия Медведева н улице Цвиллинга.

Представители учреждений уже подали заявления о нападении в полицию.

Эксперты не исключают, что инциденты могут быть связаны с масштабными обысками, прошедшими в штаба Навального в 41 городе страны, прошедшими вчера, 12 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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