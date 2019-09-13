В выходные Южный Урал накроет привычный смог

В пяти городах Челябинской области объявили неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 13-15 сентября в приземном слое атмосферы Южного Урала будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим с 13 часов 13 сентября до 11 часов 15 сентября НМУ первой степени опасности объявляются на территории Карабаша, с 19 часов 13 сентября до 11 часов 15 сентября – на территории Челябинска, Златоуста и Коркино. Также до 11 часов 15 сентября режим «черного неба» продлится в Магнитогорске, где НМУ держатся с 10 сентября.

Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.19

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