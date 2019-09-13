В выходные закроют движение троллейбусов к железнодорожному вокзалу Челябинска

Движение троллейбусов по улице Свободы в Челябинске закроют на все выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с производством работ по укладке асфальта будет закрыто движение троллейбусов по улице Свободы от Тимирязева до конечной «Железнодорожный вокзал» с 5 часов 14 сентября до 5 часов 16 сентября.

Движение троллейбусов будет организовано:

маршрут №5 АМЗ – пл. Революции – Детский мир – ул. Тимирязева – АМЗ;

маршрут №17 ул. Молдавская – Детский мир – ЧТЗ.

Также, в связи с работами по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет ограничено движение автотранспорта по улице Свободы на участке от улицы Торговая до проспекта Ленина с 1 часа 4 сентября до 6 часов 16 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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