Дольщики в панике: «Академ Riverside» достраивать не на что

Суд забрал у челябинского застройщика участок, за счет освоения которого планировалось достроить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Трест «Магнитострой», занимавшаяся достройкой проблемных домов микрорайона «Академ Riverside», остановила переселение дольщиков «Гринфлайта». Об этом заявили сразу несколько оставшихся без обещанных квартир челябинцев.

«Люди в панике. Всем сказали, что строительства для дольщиков не будет, обмена на другие квартиры – тоже, так как земельные участки им больше не принадлежат, – цитирует 74.ru обеспокоенную участницу долевого строительства. – За нашей спиной идут какие-то суды, активы «Гринфлайта» разбирают по кускам, участки с построенными домами забирают посторонние люди! Люди более пяти лет ждут своё жильё, а сейчас его просто воруют из-под носа! Мы надеялись, что наш дом рано или поздно достроят. А теперь говорят: дом ваш достраивать не будем, ничего не дадим, разбирайтесь, с кем хотите».

В компании «Трест «Магнитострой» подтверждают: земельный участок (так называемый «29 микрорайон»), за счет строительства на котором планировалось достроить проблемные дома, им на данный момент больше не принадлежит. Калининский районный суд признал право собственности на землю за неким Игорем Макаровым.

Судебный процесс начался в марте нынешнего года. В ходе него выяснилось, что якобы в 2011 году истец приобрел 135 246 квадратных метров за 6 миллионов рублей, но переход права собственности зарегистрировать не успел, так как срочно уехал из Челябинска. В дальнейшем участок разделили на три и несколько раз перепродавали.

Лишь осенью прошлого года Игорь Макаров узнал, что переход права собственности зарегистрировать не может и подал в полицию заявление о мошенничестве. Правда, уголовное дело так и не возбудили. Но иск о правах на землю он все-таки подал. 19 августа Калининский районный суд признал за ним право собственности и отменил регистрацию прав собственности на земельные участки ООО «Гринфлайт», ОО СК «Каскад», Чигинцевой В.В.

В итоге примерно 500 дольщиков «Академ Riverside» оказались в полной неизвестности: в кампании-застройщике открыто заявляют, что предложить челябинцам им нечего.

Горожанам остается надеяться лишь на апелляцию. И готовиться к митингам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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