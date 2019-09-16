В Челябинске закроют движение на время марафона

Челябинский марафон выплеснется на улицы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, легкоактлетический Челябинский марафон – 2019 пройдет 22 сентября.

При этом впервые бегуны выйдут на городские улицы. До этого мероприятие проходило в городском бору. В этом году в марафоне примут участие не только бегуны из России, но и спортсмены из Великобритании, Израиля и ряда других стран.

Начало марафона в 7:30. Он стартует от ледовой арены «Трактор» и пройдет по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной и Татищева. Закончатся состязания в 13:00.

На время марафона движение автотранспорта по указанным улицам будет закрыто.

Челябинск, Виктор Елисеев

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