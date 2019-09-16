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Понедельник, 16 сентября 2019, 09:40 мск

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Дорожники попали под раздачу на совещании главы Челябинска

Врио мэра Челябинска Наталья Котова устроила разнос дорожникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти не устраивают темпы строительства плоскостной развязки на пересечении улиц Блюхера и Дарвина. Об этом заявила врио мэра Наталья Котова.

«Когда вы закончите работы по строительству плоскостной развязки?" – поинтересовалась чиновница у представителя АО «Южуралмост». На что услышала в ответ, что компания действует в рамках двухгодичного контракта.

Врио мэра такой ответ возмутил. «Жителей города не устраивает, что вы там все лето работаете, а сейчас еще и осенью. Я вас спрашиваю, когда будут выполнены работы до проезжей части, а вы мне про двухгодичный контракт рассказываете», – отчитала глава города представителя дорожной организации.

Более того, не устроил чиновницу и ответ замглавы по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, рассказавшего, что работы по строительству дороги планируется закончить к 25 октября. «Вы что там делать собираетесь еще целый месяц?"

Оказалось, что большая часть оставшихся работ увязана с вопросом переноса газовых сетей и сетей связи. Но если у дорожников и возникают какие-то проблемы с сетевиками, то просить помощи у мэрии они почему-то стесняются. При этом врио мэра напомнила, что подрядчику постоянно напоминают о готовности городских властей облегчить им взаимодействие с сетевыми организациями. Но никаких обращений от дорожников не было.

В итоге, глава города потребовала ускорить работы по строительству развязки. И избавить уже, наконец, челябинцев от вечных пробок в районе проведения работ. Пока же пробки появляются там каждое утро и каждый вечер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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