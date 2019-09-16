Челябинцам покажут графику Дали, Пикассо и Миро

В Челябинске пройдет выставка 100 работ ведущих художников XX века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» предоставлена Санкт-Петербургской галереей современного искусства PS Gallery.

Она включает 100 графических работ таких художников, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Морис Утрилло, Жоан Миро, Михаил Шемякин. Всех этих творцов связывает Париж, бывший на протяжении прошлого и позапрошлого веков столицей свободного искусства.

По информации пресс-службы Челябинского государственного музея изобразительных искусств, открытие выставки намечено на 4 октября. Экспозицию можно будет увидеть в Александровском зале музея, на площади Революции, 1.

Продлится выставка до 1 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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