В Челябинске будут судить пациента, напавшего на врача скорой помощи

Прокуратура направила в суд уголовное дело о нападении челябинца на сотрудников скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Верхнего Уфалея. Он обвиняется в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, в июне нынешнего года днем на станцию скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что между двумя домами по улице Румянцева обнаружен молодой человек без сознания. На вызов выехали два фельдшера, стажер и мужчина-водитель.

Прибыв на место, фельдшер привела парня в себя. Но тот, будучи пьян, вместо благодарности с громким матом схватил женщину за волосы и стал избивать. Находившиеся рядом сотрудники бригады скорой медицинской помощи пытались остановить разбушевавшегося пациента, однако злоумышленник на просьбы успокоиться и отпустить фельдшера не реагировал.

Наконец, освободив коллегу, медики укрылись в служебном автомобиле, заблокировав дверь. Но и это не успокоило южноуральца, который продолжал нецензурно выражаться, наносил удары руками, ногами и палкой по автомобилю, бросил камень в стекло двери, который попал в плечо водителя.

Утихомирить дебошира смогли лишь прибывшие к месту ЧП сотрудники другой бригады медицинской помощи и наряд полиции.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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