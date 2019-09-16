Южноуральцы вошли в рейтинг крупнейших частных компаний России

Четыре южноуральских корпорации вошли в рейтинг Forbes.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все южноуральские участники рейтинга 200 крупнейших компаний частных компаний, составленного Forbes, нарастили выручки, при этом три из них смогли улучшить свои позиции.

Согласно рейтингу, опубликованному деловым изданием, в 20-ку лидеров частного бизнеса, по-прежнему, входит Магнитогорский металлургический комбинат. По сравнению с 2018 годом, компания увеличила выручку на 76,1 миллиарда рублей и с показателем в 516 миллиардов рублей занимает, как и год назад 16-ю позицию.

«Красное и белое» заработало почти на треть больше, чем год назад – 301 миллиард рублей (+85 миллиардов) и поднялась с 35 на 29 место списка.

Челябинский трубопрокатный завод со 178,8 миллиарда рублей (+20,5 миллиардов) поднялся с 55 на 50 место.

Наконец, Челябинский электрометаллургический комбинат прибавил сразу 18 позиций. Выручка компании выросла с 49,9 до 60,1 миллиарда рублей, что позволило ей подняться с 171 на 153 место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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