Дело об убийстве на челябинском кладбище направили в суд

В Челябинске мать с сыном и двое его приятелей предстанут перед судом за заказное убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. Они обвиняются в убийстве из корыстных побуждений, а также незаконном хранении и перевозке оружия.

По версии следствия житель Челябинска решил убить своего отца из корыстных побуждений. В качестве исполнителя и пособника преступления он за деньги привлек своих знакомых. Также в качестве пособника убийства выступила мать обвиняемого.

В сентябре прошлого года исполнитель убийства, узнав от заказчика убийства и его матери о местонахождении своей «цели», при содействии четвертого соучастника прибыл на участок местности, расположенный в 300 метрах от проезжей части улицы Блюхера в сторону «Митрофановского кладбища», где расстрелял жертву, произведя из неустановленного оружия не менее трех выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.

После совершенного преступления соучастники скрылись с места происшествия на автомашине, приобретенной сыном жертвы для исполнения преступления.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.09.19

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