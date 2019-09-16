В Магнитогорске экс-полицейский ответит за взятку от наркодилера

Бывший сотрудник патрульно-постовой службы магнитогорской полиции предстанет перед судом за получение взятки от задержанного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Магнитогорску. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия в июле нынешнего года мать задержанного при закладке наркотического средства молодого человека передала полицейскому 110 тысяч рублей за недокументирование выявленного особо тяжкого преступления.

После получения взятки обвиняемый был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, денежные средства изъяты. По результатам служебной проверки он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на полученные в качестве взятки деньги, а также на автомобиль «Мицубиси Лансер», находившийся в пользовании Экс-полицейского.

По факту обнаружения в лесопосадке тайника-закладки с наркотическим средством возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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