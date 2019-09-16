В сквере на Алом поле появились дополнительные заборы (ФОТО)

В сквере на Алом поле появились дополнительные заборы: в западной части парка решеткой огородили около 700 квадратных метров.

В администрации Центрального района Челябинска корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что в этом месте будет площадка для выгула собак. Ее оборудуют специальными снарядами, открыть планируют в конце сентября.

Правда, собачников, оккупировавших парк никто силой загонять на огороженную площадку не будет: «Нормативной базы для воздействия и принуждения пока нет, – говорят чиновники, – поэтому мы можем делать только внушения».

«Часть парка «откусили» у горожан, обнеся забором, а собачников на газонах меньше не станет», – возмущаются челябинцы.

Отметим, что в восточной части Алого поля есть еще одна обнесенная забором территория – там располагается детская площадка.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 16.09.19

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