Из-за обрыва контактной сети северо-запад Челябинска остался без троллейбусов

В Челябинске МАЗ, груженный техникой, оборвал контактную сеть электротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 16 сентября, на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы около 13:00. Большегруз МАЗ, перевозивший строительную технику, зацепил контактную сеть, в результате порванные провода разлетелись в разные стороны.

Обесточенными оказались следовавшие по улице Молодогвардейцев и проспекту Победы троллейбусы и трамваи. Спустя три с половиной часа было принято решение троллейбусы вывозить с помощью тягачей, трамваи начали сдавать задним ходом до Свердловского проспекта.

Лишь примерно в 18:30 движение трамваев на северо-запад возобновили. Движение троллейбусов по улице Молодогвардейцев по-прежнему закрыто.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.09.19

Нет пределов озабориванию: на набережной в центре Челябинска возвели гранитную стену (ФОТО). / В сквере на Алом поле появились дополнительные заборы (ФОТО). / Мобильный оператор предложил компаниям защиту от хакерских атак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»