Челябинцы требуют отставки главы госкомитета охраны памятников культурного наследия

Жители Челябинска потребовали отставки главы государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александра Баландина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске началось уничтожение культурного наследия народов России. Об этом заявил краевед Юрий Латышев.

Речь идет о начале строительных работ на улице Нагорная. Известный общественник и краевед, координатор инициативной группы «Архистраж» выступил с заявлением на своей странице в социальных сетях вчера, 15 сентября.

«Написал сегодня в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области: требую немедленно остановить незаконные земляные и строительные работы на улице Нагорной на территории культурного слоя Челябинска. Если завтра, 16 сентября 2019 года, работы не будут остановлены и не проведены все необходимые мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, то г. Баландин (Александр – глава госкомитета) должен подать заявление об увольнении, как чиновник, не способный выполнять работы по охране памятников истории и культуры народов Российской Федерации».

Как рассказал Юрий Латышев РИА «Новый День», вчера вечером Александр Баландин лично позвонил ему, хотя до этого они месяц не общались, и заверил, что его структура предпринимает какие-то действия. Сегодня утром на месте строительных работ побывала комиссия из комитета. Однако постановления о приостановке работ чиновники так и не выдали, и во второй половине дня строители вновь приступили к уничтожению культурного слоя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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