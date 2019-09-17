В Челябинске на нефтебазе вспыхнули два бензовоза

В Челябинске пожарные борются с огнем на нефтебазе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня утром на нефтебазе, расположенной на Уфимском тракте. Дым от пожара наблюдали жители нескольких районов Челябинска.

По словам очевидцев, возгоранию предшествовал хлопок. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что на нефтебазе загорелись два бензовоза. Пожарные работают по повышенному классу опасности.

Горожане сообщают, что на месте возгорания действуют экипажи около десятка пожарных машин, к месту ЧП выезжали бригады скорой медицинской помощи. О пострадавших информации на данный момент нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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