Есть места, где ничего не меняется: в Троицке назначили главу города

Глава Троицка Александр Виноградов стал мэром второй раз подряд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 сентября, собрание депутатов Троицка выбрало главу города.

Две трети (16) голосов народных избранников получил действующий мэр Александр Виноградов. За исполняющего обязанности заместителя главы Троицка по городскому хозяйству Вадима Германа, считавшегося техническим кандидатом, проголосовали 8 депутатов.

Александр Виноградов родился в 1979 году в Свердловской области. До избрания мэром Троицка жил в Магнитогорске. Работал в структурах ММК, возглавлял МУП «Спецавтохозяйство», в 2010 году был назначен руководителем МУП «Маггортранс». 14 сентября 2014года был избран главой Троицка.

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