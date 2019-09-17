Бывшего сотрудника челябинской школы осудили за хищение ноутбуков

В Челябинске программиста, стащившего ноутбуки в школе, отправили на обязательные работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал местного жителя виновным в совершении мошенничества.

Судом установлено, что мужчина, работая в должности программиста в МБОУ СОШ №140 Челябинска, в сентябре 2017 года, под предлогом производства ремонтных работ взял из школы 6 ноутбуков, предназначенных для проведения уроков информатики.

После чего похищенным распорядился по своему усмотрению, причинив образовательной организации ущерб на сумму около 84 тысяч рублей.

В судебном заседании челябинец свою вину в совершении преступления не признал, заявив, что умысла на хищение не имел. Но где в настоящее время школьное имущество пояснить не смог. Кроме того, частично возместил причиненный школе ущерб в размере 20 тысяч рублей.

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Металлургического района Челябинска он осужден к 200 часам обязательных работ.

Кроме того, в пользу у МБОУ СОШ №140 Челябинска с осужденного взыскано около 64 тысяч рублей причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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