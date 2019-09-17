Глава Карталинского района и его зам признаны виновными в многомиллионной афере

В Челябинской области суд вынес приговор по делу о мошенничестве с жильем для детей-сирот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Карталинский городской суд признал главу района Сергея Шулаева и его первого заместителя Светлану Бровкину виновными в совершении должностных преступлений, нанесших муниципальной казне более 10 миллионов ущерба.

Напомним, замглавы Карталинского района задержали в июле 2017, а её шефа – в ноябре того же года. Чиновников обвинили в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что в 2014 году они выдали разрешение на строительство двух многоквартирных домов, при том, что администрация района не имела таких полномочий. После этого застройщик возвел два здания, помещения в которых (14 квартир) администрация района приобрела более чем за 10 миллионов рублей.

Впоследствии жилые помещения были переданы бывшим воспитанникам детских домов по договорам социального найма. Однако в ходе проверки выяснилось, что здания непригодны для жилья: при строительстве были нарушены требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

По информации Карталинского городского суда, Сергея Шулаева приговорили к пяти годам лишения свободы условно, Светлану Бровкину – к трем годам условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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