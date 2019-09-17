В Челябинской области полиция открыла огонь по машине угонщика

Полицейские из Чебаркуля пришлось стрелять по машине с пьяным угонщиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Чебаркульский» поступило сообщение от 47-летнего южноуральца о том, что у него похитили автомобиль «Киа» стоимостью 800 тысяч рублей.

Ночью инспекторы ДПС заметили на 1798 км автодороги «Москва-Челябинск» автомашину, схожую с разыскиваемой. Но, когда полицейские предложили водителю остановиться, тот попытался скрыться.

Стражи порядка бросились в погоню. «Полицейские неоднократно требовали водителя остановиться. При этом тот мужчина грубо нарушал ПДД РФ, выезжал на полосу встречного движения, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью граждан. В целях остановки транспортного средства полицейские применили огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела вверх, инспектор ДПС произвел выстрелы по колесам автомобиля «Киа». В результате чего транспортное средство остановилось, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан и доставлен в МО МВД «Чебаркульский», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе работы с подозреваемым, ранее судимым местным жителем, 1982 года рождения, установлено, что он выпивал с собственником автомобиля, после чего, втайне от хозяина транспортного средства, похитил ключи зажигания и совершил угон.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 5 и 2 года.

Кроме того, подозреваемому, за управление автомобилем будучи лишенным права управления, судом назначен административный арест сроком 10 суток, по завершению которого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения за совершенное противоправное деяние.

Челябинск, Виктор Елисеев

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