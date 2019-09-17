В Челябинске зоозащитники обвинили сотрудников ветприемника в расправах над животными (ФОТО)

Челябинские зоозащитники требуют расторгнуть контракт на отлов бездомных животных с фирмой, сотрудников которой обвиняют в садизме. В доказательство своих слов они приводят фотографии и свидетельства работавших в центре отлова волонтеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противостояние между зоозащитниками и ООО «Продлидер», заключившим с мэрией Челябинска контракт на отлов и содержание безнадзорных животных, началось еще в июне нынешнего года, когда в сети интернет появилась петиция с требованием расторгнуть с компанией договор. Авторы обращения обвиняли сотрудников ветприемника в некачественном выполнении, а то и пренебрежении своими обязанностями, а также говорили о несоответствии помещений приемника требованиям к содержанию животных, что, по их словам, приводило к массовой гибели собак и кошек.

Но очень быстро градус противостояния начал повышаться. Спусковым крючком послужило обнаружение, опять-таки в июне, на одном из кладбищ города парализованной собаки, около четырех дней пролежавшей без еды и питья. В животном зоозащитники узнали собаку, которая еще недавно находилась в ветприемнике вместе с новорожденными щенками. Тогда горожане предположили, что сотрудники ветприемника попросту избавляются от больных питомцев, чтобы не портить статистику.

«3 августа за забором ветприемника вновь был обнаружен труп взрослой собаки. Данная собака поступила в отлов 17 июня 2019 года. Последний раз эту собаку видели в ветприемнике 25 июля 2019 года. Все время нахождения данной собаки в ветприемнике, она была визуально здоровой, не было никаких признаков болезни или недомогания. По документам данная собака числится, как пристроенная в «добрые руки», однако, оказалась мертвой за воротами ветприемника», – рассказывают зоозащитники, добавляя: на место происшествия вызвали полицию.

«Прибыли два сотрудника отдела полиции «Металлургический». Каким образом собака оказалась мертвой за забором ветприемника и причины смерти собаки не установлены. Виновные лица не привлечены к ответственности, а противоправные действия не пресечены», – возмущаются общественники.

А недавно в соцсетях появились фотографии, сделанные, как уверяют зоозащитники, в холодильнике ветприемника в июне – августе этого года. На фото животные в крови, с многочисленными ранами на теле, с кровью из пасти и с перерезанными шеями.

«Общественная палата Челябинской области, с которой у «Продлидера» заключено соглашение о «гуманном отлове» бездействует! Члены рабочей группы прикрывают живодерства отловщиков! Правоохранительные органы бездействуют. На все наши заявления приходят отписки, причем только на основании опроса сотрудников «Продлидер», – возмущаются челябинцы. – Помогите остановить смерти животных! Это так страшно – видеть в отлове маленьких щенят, и понимать, что они оттуда никогда не выйдут! Видеть взрослых собак, которые за неделю превращаются в скелеты! Разговаривать с ними, гладить и находить их трупы за забором!»

Тогда же зоозащитники рассказали историю старого пса, поступившего в центр отлова в августе. «Сначала я его даже и не заметила, ведь он сидел, сжавшись, в углу за другой крупной собакой. В этот же день в сообщения группы приходит информация, что работники ветприемника избили собаку при отлове. Это был этот старичок. На следующий день я зашла к нему в клетку. Он, как и большинство собак попавших в отлов, был поникший, тихонько лежал возле стенки и не вставал. За следующие две недели я видела его несколько раз. Он всегда подходил к клетке, и, несмотря на свой внушительный размер, был безумно ласковым и совершенно неконфликтным псом. Последний раз я его видела 15 августа, никаких признаков болезни у него не было. 19 августа все 4 собаки из этой клетки пропали. Подозреваю, что это и был день, когда старичка не стало. Сейчас он находится в холодильнике, в луже крови с раной на шее», – рассказала одна из волонтеров, посещающих ветприемник.

В конце августа общественники еще несколько раз вызывали полицию в ветприемник: они получили доказательства того, что в холодильнике учреждения находится труп собаки, носившей кличку Джек и на момент отлова являвшуюся хозяйской, но тем не менее попавшей в приемник. 28 августа представителя полиции в ветприемник не пустили, а он «не настаивал», отмечают волонтеры.

На другой день, полицейский все-таки попал в приемник, но уже сам не пустил туда волонтеров, требовавших отдать им труп собаки. Представитель полиции заявил, что осмотрел пса и никаких признаков насильственной смерти не заметил.

Через несколько дней зоозащитники все-таки смогли забрать труп собаки и отвезли его на экспертизу.

Сотрудники ООО «Продлидер» все обвинения отрицают. По их словам, ни о каком жестоком обращении с животными в ветприемнике не може быть и речи.

Между тем, общественники написали жалобу на бездействие полиции, в которой изложили все известные им факты. Жалобу отправили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, областному прокурору Виталию Лопину и начальнику Управления МВД России по Челябинску Сергею Миронову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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